EDITORIAL : El “Escudo de las Américas”

En Miami, Florida, los presidentes Javier Milei, Argentina; Rodrigo Paz, Bolivia; José Antonio Kast, Chile; Rodrigo Chaves, Costa Rica; Luis Abinader, República Dominicana; Daniel Noboa, Ecuador; Nayib Bukele, El Salvador; Tito Asfura, Honduras; Mohamed Irfaan Alí, Guyana; José Mulino, Panamá; Santiago Peña, Paraguay; y Kamla Persad-Bissessar de Trinidad y Tobago sellaron con el presidente de Estados Unidos el plan “Escudo de las Américas”.

Es un ambicioso proyecto para combatir el crimen organizado y el narcotráfico de forma global que está amenazando la seguridad regional.

El presidente Donald Trump se ha propuesto enfrentar a la principal amenaza de la juventud, economías y estabilidad. Es por lo que el narcotráfico ha sido incluido en la categoría de terrorismo y como tal, debe ser enfrentado.