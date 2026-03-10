EDITORIAL : El “Escudo de las Américas”

En Miami, Florida, los presidentes Javier Milei, Argentina; Rodrigo Paz,<b> </b>Bolivia; José Antonio Kast,<b> </b>Chile; Rodrigo Chaves, Costa Rica; Luis Abinader,<b> </b>República Dominicana;<b> </b>Daniel Noboa,<b> </b>Ecuador; Nayib Bukele,<b> </b>El Salvador; Tito Asfura, Honduras; Mohamed Irfaan Alí,<b> </b>Guyana; José Mulino,<b> </b>Panamá; Santiago Peña, Paraguay; y<b> </b>Kamla Persad-Bissessar de<b> </b>Trinidad y Tobago sellaron con el presidente de Estados Unidos el plan 'Escudo de las Américas'. Es un ambicioso proyecto para combatir el crimen organizado y el narcotráfico de forma global que está amenazando la seguridad regional. El presidente Donald Trump se ha propuesto enfrentar a la principal amenaza de la juventud, economías y estabilidad. Es por lo que el narcotráfico ha sido incluido en la categoría de terrorismo y como tal, debe ser enfrentado.