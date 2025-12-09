EDITORIAL : El empleo como prioridad

Los próximos doce meses, el país se enfrentará a los principales retos que la economía y los ciudadanos demandan: la creación de empleos, el inicio de las obras públicas y la atracción de inversión privada, tanto nacional como internacional.

El plan ya está definido: la reapertura de la mina de cobre con las condiciones que sean favorables a los intereses de Panamá; el inicio de las obras del tren a Chiriquí, el hospital de mascotas, el hospital oncológico; el metro cable en San Miguelito; dos puertos en el Canal y uno en David se suman a los proyectos ya identificados.

Igualmente, deben arrancar formalmente los planes para transformar Margarita en Colón y ampliar las principales carreteras nacionales. El año 2026 se presenta con muchas oportunidades, las cuales se deben aprovechar al máximo.