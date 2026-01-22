EDITORIAL : El derecho de Israel

A simple vista y sin el contexto, se podría pensar que se trata de un exabrupto y no es así. El gobierno israelí decidió demoler los edificios de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) en Jerusalén este.

La decisión es consecuencia de las denuncias, con fotografías, videos e información de inteligencia, hechas por Tel Aviv contra el organismo, por el involucramiento de muchos de sus empleados en los ataques terroristas del 7 de octubre de 2023.

En ese lugar ya la UNRWA había cesado sus operaciones, pero la vinculación de muchos de sus miembros con el grupo terrorista Hamás le restó credibilidad a una entidad cuyo real era humanitario y fue convertida en un protagonista del conflicto.

Israel, respaldado por la legislación nacional e internacional, tomó la decisión como parte de una política inclaudicable de luchar contra el terrorismo en todas sus formas.