EDITORIAL : El año de la recuperación

El año que viene es especial. Los panameños tienen sus esperanzas puestas en la recuperación económica, el aumento de la inversión pública y privada y el reinicio de operaciones en la mina de Cobre en Donoso, Colón, así como el inicio de las obras del tren a Chiriquí, el Metro Cable, Puerto Barú, el hospital de mascotas y la reparación masiva de calles, puentes y caminos.

Cada decisión que se está tomando a nivel gubernamental tiene como propósito recuperar la confianza de los mercados internacionales y de aquellos sectores que son los que deciden inversiones de importancia para los países.

Si se logran licitar los dos nuevos puertos en el Canal y se incorporan al circuito de obras públicas y privadas, se estará impactando en los empleos y automáticamente en el resto de la economía.