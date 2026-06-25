EDITORIAL : Disposiciones necesarias

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) está recordando a los propietarios y conductores de motocicletas de todos los cilindrajes que deben cumplir con varios requisitos para poder circular en las calles del país.

Ante el volumen creciente de motos, una gran mayoría utilizadas por distribuidores o repartidores de alimentos que trabajan en conocidas plataformas, la ATTT reveló que deben portar la licencia de conducir vigente (Tipo B), usar una prenda reflectiva durante sus trayectos, un chaleco identificado con el número de placa única en la parte posterior y en la caja, bolsa o contenedor, el número de la placa en un tamaño de 7 centímetros, letra Arial, color rojo sobre el fondo y material reflectivo. La mayoría de los conductores de motos no están cumpliendo con las normas y la ley.