Editorial

EDITORIAL : Defender el interés nacional

EDITORIAL : Defender el interés nacional
View of the Port of Balboa, managed by CK Hutchison Holdings, based in Hong Kong, located at the entrance to the Panama Canal in Panama City, on March 12, 2025. (Photo by MARTIN BERNETTI / AFP) MARTIN BERNETTI / AFP
Redacción
06 de febrero de 2026

El presidente José Raúl Mulino ha sido claro. Ningún país o institución puede imponernos su criterio o lanzar amenazas, tal como ha ocurrido en los últimos días con pronunciamientos de las principales autoridades chinas de Hong Kong y Beijing.

La decisión de la Corte Suprema de Justicia, de declarar inconstitucional la extensión del contrato de concesión para operar los puertos de Balboa y Cristóbal, fue una resolución soberana de la justicia panameña, basada en claros criterios de independencia y defensa del mayor provecho para el país.

Las autoridades chinas o sus voceros tienen que entender ese escenario y Hutchinson Ports, tal como corresponde, debe resolver la disputa que se ha planteado en los tribunales de arbitraje internacional, donde Panamá expondrá todos sus argumentos.

Tags:
China
|
Hong Kong
|
Pekín
|
CK Hutchison
|
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR