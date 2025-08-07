EDITORIAL : Decisiones necesarias

Lograr que Chiquita Brands reanude sus operaciones en Bocas del Toro, la reapertura de la mina de cobre, en condiciones favorables para el país y la construcción de un puerto en David, así como el ferrocarril hasta Paso Canoas, se han convertido en proyectos estratégicos para Panamá, que pasan por decisiones, las cuales deben ir acompañadas de sentido común, firmeza y coraje.

Es urgente, sin lugar a duda, atraer nuevas inversiones y generar miles de empleos para superar las consecuencias de una crisis que se maduró con la paralización de la economía durante la pandemia y luego con las protestas recientes y las ocurridas en 2022 y 2023. Panamá tiene todas las condiciones para superar escollos.

Sin embargo, no será posible con divisiones, radicalismo y egoísmos. Mirar hacia adelante es lo correcto.