EDITORIAL : ¿Deben estar armados?

En los últimos meses se ha visibilizado que un número importante de conductores de taxis, cuando pierden los estribos o quieren resolver sus diferencias de forma poco pacífica, exhiben un cuchillo, puñal, machete o bastón de hierro.

El no resolver pacíficamente una diputa sino causar daño, herir o e inclusive matar al que sería en ese momento, un rival. La primera pregunta y no se puede evadir, es ¿por qué estos conductores tienen armas blancas en los vehículos que operan y cuáles son las consecuencias de mostrarlas, amenazar con ellas o causar heridas? ¿Cuándo se pasó, por la actitud de un grupo en particular, de un servicio seguro a otro donde no se sabe si el que maneja responderá con irá y violencia por un asunto como la tarifa? Es hora de poner atención a lo que está pasando.