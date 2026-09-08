EDITORIAL : Cuidado con esas leyes

Varias leyes que la Asamblea Nacional ha promovido y aprobado están generando preocupación en el sector privado de la educación porque tratan, bajo el pretexto de defender los intereses ciudadanos, que aquel que no paga por la educación privada que recibe, pueda tener los créditos de sus hijos.

A diferencia de la educación pública, la privada se rige, en lo comercial, por reglas distintas a las que financia del Estado.

Es evidente que la única manera que un colegio pueda cobrar las cuotas mensuales es con un paquete de condiciones que incluye no entregar certificaciones o créditos oficiales hasta que se cancele la deuda, para los cual el padre o los padres, firmaron un contrato que norma las obligaciones de todas las partes.

El peligro es el populismo que, en vez de resolver un problema, crea otro.