EDITORIAL : Consejo de Seguridad

Panamá asumió el pasado 1 de agosto, la presidencia del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su sexta vez como miembro de este organismo del sistema mundial de naciones. El presidente de la república, José Raúl Mulino, en la sesión celebrada ayer en Nueva York, confirmó la neutralidad del Canal para garantizar un tráfico seguro al servicio de todas las naciones. En la sesión, donde se analizó la seguridad marítima, el presidente Mulino se pronunció a favor de favorecer el comercio internacional y luchar contra las acciones de terceros que ponen en peligro la paz mundial. El Mandatario enumeró las decisiones que ha adoptado el país para enfrentar las amenazas, que ponen en peligro el comercio internacional, entre ellas el terrorismo, el tráfico de drogas, armas, migración ilegal, pesca ilegal y la mercancía falsificada. Igualmente, el mandatario advirtió que Panamá no será refugio de ninguna nación que viole el derecho internacional, aprovechando ilícitamente su registro de naves.