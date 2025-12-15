EDITORIAL : Combatir el terrorismo

En Australia ocurrió lo que se temía. En medio de las celebraciones del Janucá, hubo una matanza. Dos hombres armados dispararon a miles y asesinaron a 11 personas e hirieron a otras 29.

Fue un ataque antisemita que se estuvo alimentando en los últimos dos años. La playa de Bondi Beach en Sidney, Australia fue el escenario de este acto de terror. Así opera el terrorismo, el cual se debe combatir todos los días. No solo en sus ataques armados, sino también en sus expresiones y propaganda.

El Canciller de Israel, Gideon Sa’ar, advirtió que era previsible porque durante dos años hubo manifestaciones antisemitas en Australia llamando a globalizar la intifada. No se trata de un hecho aislado.

Ya Israel venía alertando desde los atentados del pasado 7 de octubre de 2023, cometidos por el grupo criminal Hamas.