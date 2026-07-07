Dónde no usar inteligencia artificial

La inteligencia artificial ya no es una promesa lejana. Está aquí, disponible, barata y cada vez más poderosa. Pero el verdadero desafío empresarial no consiste en usarla más, sino en usarla mejor.

La pregunta correcta no es ¿puede hacerlo la IA? La pregunta estratégica es ¿debe hacerlo?

Toda organización debería clasificar sus procesos según dos variables, costo del error y nivel de juicio humano requerido. Cuando ambas son bajas, la automatización tiene sentido. Transcripciones, resúmenes, formatos, clasificación básica. Allí la IA libera tiempo y reduce fricción operativa.

Cuando el juicio humano es alto, pero el riesgo es manejable, la IA puede servir como primer borrador. Correos, ideas, artículos, propuestas iniciales. Acelera, pero no sustituye criterio, intención ni contexto.

En actividades de alto impacto, informes financieros, asuntos legales, evaluaciones médicas, análisis sensibles, la IA puede preparar, pero la persona debe revisar, validar y aprobar. Y cuando se trata de contratar, despedir, resolver dilemas éticos o gestionar una crisis, la decisión no debe delegarse. Allí están en juego personas, reputación y responsabilidad.