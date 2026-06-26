Desafíos de las elecciones universitarias

En las elecciones actuales de la Universidad de Panamá, que se realizan el 1 de julio, se vive un ambiente activo donde los candidatos presentan sus propuestas y buscan apoyo en las distintas facultades.

Sin embargo, parte de la comunidad universitaria y la sociedad civil, han expresado publicamente que estas campañas deberían enfocarse más en temas importantes como la mejora de las clases, la infraestructura y soluciones reales para la universidad. Más que parecer una competencia política, se espera que el proceso sirva para hablar de educación, mejores aulas, laboratorios y mejores condiciones para los estudiantes.

También se hace un llamado a que la persona que gane se concentre en los problemas reales de la universidad y cumpla lo que promete. Es importante que escuche a los estudiantes y trabaje en mejorar la calidad de la enseñanza y los servicios. En conclusión, aunque las elecciones son parte de la democracia universitaria, lo más importante es que el próximo líder se enfoque en mejorar la universidad y resolver las necesidades de la comunidad estudiantil. Esperamos que los resultados del proceso sean para beneficio de los estudiantes.