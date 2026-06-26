Opinión

Desafíos de las elecciones universitarias

Desafíos de las elecciones universitarias
Thaylin Jiménez
26 de junio de 2026

En las elecciones actuales de la Universidad de Panamá, que se realizan el 1 de julio, se vive un ambiente activo donde los candidatos presentan sus propuestas y buscan apoyo en las distintas facultades.

Sin embargo, parte de la comunidad universitaria y la sociedad civil, han expresado publicamente que estas campañas deberían enfocarse más en temas importantes como la mejora de las clases, la infraestructura y soluciones reales para la universidad. Más que parecer una competencia política, se espera que el proceso sirva para hablar de educación, mejores aulas, laboratorios y mejores condiciones para los estudiantes.

También se hace un llamado a que la persona que gane se concentre en los problemas reales de la universidad y cumpla lo que promete. Es importante que escuche a los estudiantes y trabaje en mejorar la calidad de la enseñanza y los servicios. En conclusión, aunque las elecciones son parte de la democracia universitaria, lo más importante es que el próximo líder se enfoque en mejorar la universidad y resolver las necesidades de la comunidad estudiantil. Esperamos que los resultados del proceso sean para beneficio de los estudiantes.

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Panamá
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