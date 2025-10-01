De un mundo oscuro, hacia la claridad

Es una historia triste, pero interesante. Aquellos que no ha pasado penurias para triunfar, y llegar a la cima deben preguntarle a un hombre esforzado como es Beto Luis.

Fue un estudiante destacado egresado del Instituto Nacional, con buenas calificaciones. Quiso estudiar ingeniería civil, pero sus padres no pudieron costearle sus estudios, por ser de un hogar de escasos recursos. Vivían en un viejo inmueble de madera pagando alquiler. Con el trabajo del día a día sobrevivían.

Muy hábil en su hablar, eso le favoreció. Fue a una entrevista a una casa editorial que publicaba, libros, revistas y enciclopedias. Este negocio, hace más de 20 o 30 años, era rentable especialmente la venta de enciclopedia para los estudiantes.

Allí se le abrieron las puertas como su primer trabajo. Los fines de semana otra extra como cantante estelar de una reconocida orquesta.

Al caminar por las calles, vendiendo enciclopedias, los zapatos sufrieron un gran desgaste irreparable. Pero, no se dejó. Fue a donde el vecino Néstor, y le pide prestado los zapatos de la escuela para seguir su faena, y también cumplir con la orquesta. Ambos calzaban el mismo número. Los zapatos nunca retornaron a su dueño. Sudoroso y fatigado Beto Luis continuó. Hasta que un día se le presentó una oportunidad en una empresa como asistente de contabilidad. Era muy bueno en matemáticas.Con el salario que ganó se costeó los estudios en la Universidad de Panamá en ingeniería y hoy día tiene su propia empresa. * Periodista.