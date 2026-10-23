De Cañazas para Panamá

El terremoto del pasado 9 de octubre ha marcado, de alguna manera, a todo el país. La semana pasada estuvimos en Cañazas, poniendo nuestro granito de arena para acompañar a quienes hoy más lo necesitan. Porque ayudar nace del corazón, pero también es importante mantener vivo el llamado a la solidaridad de todo Panamá.

Nuestras comunidades, históricamente golpeadas por años de indiferencia y abandono gubernamental, hoy enfrentan además las consecuencias de este fenómeno natural. No podemos permitir que, después de la emergencia, también llegue el olvido.

Es importante aclarar que la solidaridad ciudadana no puede sustituir la responsabilidad del Estado. El Gobierno debe atender de manera inmediata, eficiente y efectiva a las comunidades afectadas. La emergencia no puede quedar atrapada en trámites, papeles, taquillas y escritorios. ¡Basta de burocracia! Hoy la prioridad debe ser la gente, sus necesidades y las soluciones. La urgencia de las familias está por encima de cualquier procedimiento administrativo que retrase la ayuda.

Todo mi compromiso y entrega a las familias afectadas. A usted que lee estas palabras, quiero invitarlo a seguir donando, colaborando y acompañando a quienes hoy más necesitan de nosotros.

Nuestra gente de las provincias merece nuestro apoyo en momentos difíciles. Merece atención, oportunidades y compromiso permanente. Porque esa gente, la que tantas veces ha sido olvidada, es y seguirá siendo el corazón de este país.

Avancemos juntos