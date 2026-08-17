Cuarenta días para escuchar el alma

Vivimos rodeados de ruido. Opiniones, prisas, pantallas y promesas ocupan cada rincón de nuestros días, hasta el punto de olvidar el sonido más importante: el de nuestra propia conciencia. Solo cuando el mundo calla descubrimos cuánto hemos dejado de escucharnos.

Un viaje en silencio no consiste en escapar de los demás, sino en regresar a uno mismo. Durante ese camino invisible comprendemos que muchas respuestas nunca estuvieron lejos; simplemente quedaron enterradas bajo el peso del miedo, las expectativas ajenas y la necesidad constante de demostrar quiénes somos.

El silencio incomoda porque desnuda. Nos enfrenta a las heridas que disfrazamos de fortaleza y a las lágrimas que convertimos en sonrisas. Sin embargo, también posee una ternura inmensa: la de permitir que el alma respire sin ser juzgada. En ese espacio nacen el perdón, la gratitud y la certeza de que ninguna tormenta es eterna.

Después de cuarenta días, el paisaje exterior puede seguir siendo el mismo, pero quien lo contempla ya no es igual. Cambia la forma de mirar, de hablar y de amar.

Quizá el mayor milagro del silencio sea enseñarnos que no hace falta vencer a nadie para encontrar la victoria. Basta con reconciliarnos con nuestra historia, aceptar nuestras sombras y caminar con humildad hacia la luz.