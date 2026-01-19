Ciberseguridad y riesgos digitales

En Panamá, alrededor de un 75% de las empresas pequeñas y medina o PYMES - Que son las facturan entre $150,000 a 2.5 Millones al año - ya son conscientes que la ciberseguridad es una prioridad.

Pero, por otra parte, las micro y pequeña empresa o MYPES, - Que son las facturan entre $150,000 a $2.5 millones al año - como también los profesionales de autoempleo, aun no son conscientes de esta urgencia para con sus negocios.

¿La razón? Que no han comprendido que la tecnología avanza, y con ellos también los ataques cibernéticos. Con inteligencia artificial o IA, los fraudes son mucho más sofisticados, por ejemplo: phishing automatizado, la suplantación de identidad y ‘deepfakes’, son capaces de engañar incluso a negocios organizados.

De hecho, al rededor del 83% de las PYMES reconoce que la IA ha aumentado estos riesgos. Es por eso que los dueños de MYPE deben actuar ya, implementado métodos de seguridad como: autenticación de doble factor, políticas de seguridad, simulacros de ataques y capacitación del personal.

Proteger su información es proteger el dinero que tanto le ha costado ganar. Su negocio puede estar en alto riesgo... ¡Y quizá usted no lo sabe! * Asesor en Gestión Empresarial Financiera y Seguros.