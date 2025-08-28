Checo Pérez y Bottas: la apuesta de Cadillac en la F1

El debut de Cadillac en la Fórmula 1 en 2026 marca un nuevo capítulo en la categoría reina del automovilismo. Su estrategia es clara: apostar por la experiencia, con Sergio “Checo” Pérez y Valtteri Bottas como pilotos principales.

Pérez, tras su salida de Red Bull en 2024, regresa con seis victorias y casi 30 podios en su carrera. Su papel no será solo competir, sino también contribuir al desarrollo del monoplaza.

“Es un honor ser parte de la construcción de un equipo que puede desarrollarse juntos para que, con el tiempo, luchemos en la parte delantera”, afirmó el mexicano en el comunicado de la escudería.

Bottas, por su parte, aporta la solidez de sus años en Mercedes, donde fue clave para conquistar cinco títulos de constructores. El finlandés lo tiene claro: “Esto no es solo un proyecto de carreras, es una visión a largo plazo... no todos los días tienes la oportunidad de ser parte de algo que se construye desde cero”.

La dupla suma más de 500 Grandes Premios de experiencia y los fanáticos en redes sociales han reaccionado con entusiasmo. La salida de Checo de Red Bull dejó un vacío notable, especialmente porque ningún piloto ha logrado destacarse como número 2 tras su partida. Ahora con este regreso a la pista, el mexicano podría coronarse en la máxima carrera.

Mientras tanto, Bottas buscará alcanzar un campeonato como sus compatriotas Häkkinen y Räikkönen, pero con su propio estilo: técnico, consistente y alejado del protagonismo individual, demostrando que también se puede ser un “tipo bueno” en la pista.

¿Quién será el piloto 1 y quién el 2? Las expectativas están en el aire.

Las expectativas para Cadillac son altas, y algunos incluso sueñan con un debut al estilo de Brawn GP en 2009, sorprendiendo al mundo desde la primera carrera.