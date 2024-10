Buscar la mejor negociación en el menor tiempo posible

No es ningún secreto y por todos es conocido la posición que he asumido con respecto al tema de la mina [en Donoso]. Desde un inicio, manifesté que el peor error que podríamos cometer como país, sobre todo en la situación económica que nos encontramos, es no permitir que reanude operaciones la mina, ya que la misma en estos momentos se encuentra bajo un cese de operaciones.

Este cese se lo debemos a un movimiento del Ejecutivo, cuando el gobierno anterior, a través del entonces Presidente Cortizo, el día 29 de noviembre de 2023, da instrucciones de iniciar un plan de cierre de la mina, producto de una mala interpretación del fallo de La Corte Suprema de Justicia (CSJ), de fecha 28 de noviembre de 2023.

Hay que ser claros, en la confusión que creó el fallo de La CSJ al decidir que algunos de los artículos del contrato tenían visos de inconstitucionalidad.

En ninguna parte del fallo se habla de cese de operaciones de la mina. Es más, recientemente el exmagistrado Hoyos hizo un análisis sobre la discrecionalidad política de ‘La Corte’, llegando a la conclusión, muy acertada, que el cese abrupto de operaciones de la mina fue un movimiento del gobierno anterior, o sea el Órgano Ejecutivo y no del Órgano Judicial.

También quisiera externar mi posición sobre cómo se debe reiniciar las conversaciones sobre el tema de la mina en estos momentos.

Sabemos que el gobierno en reiteradas ocasiones ha comunicado que lo abordará en el año 2025. Según mi punto de vista, la mina debe empezar a abordarse paralelamente con el tema de la Caja del Seguro Social (C.S.S.) porque es conocido la cantidad de recursos que aportaba la mina al C.S.S. y parte de lo que se podría negociar sería encaminado al apoyo económico que la mina pude dar en esta nueva restructuración. Ahora bien, como pinta el panorama, estás negociaciones empezarán como lo ha indicado el Presidente de la República de Panamá, el próximo año.

Ante esta decisión, no nos queda la menor duda que la mejor opción existente es tener como aliado económico a First Quantum Minerals (FQM).

De esta negociación como país debemos tratar de sacar lo mejor para los intereses de Panamá y todos sus ciudadanos. FQM es una empresa sólida a nivel mundial y está legalmente constituida en Panamá, sería absurdo pensar que podríamos buscar un mejor socio en la situación actual que estamos.

Esperemos que el gobierno pueda buscar las mejores opciones para Panamá y lo haga en el menor tiempo posible, renegociando el contrato de la mina. Tenemos fe en que esta situación se empezará a ventilar en las primeras semanas del próximo año, para que de esta forma podamos encontrar una solución clara, con el fin de resolver el gran hoyo económico que tenemos en las arcas del Estado. El reinicio de operaciones de la mina es la clave del éxito para reactivar la economía.

* El autor es abogado y exadministrador de la ACODECO.