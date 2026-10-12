Brasil polarizado decide su rumbo entre dos fuerzas

La primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil confirmó una fuerte polarización política entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato de izquierda que buscaba la reelección, y el senador de derecha Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. Los resultados parciales situaron a Flávio Bolsonaro en primer lugar, con cerca de 48% de los votos, mientras Lula rondaba el 44%, sin que ninguno alcanzara la mayoría absoluta requerida para ganar en primera vuelta.

Por ello, Brasil se encamina a una segunda vuelta electoral el 25 de octubre. Esta nueva etapa será decisiva para la principal economía de América Latina, pues enfrenta dos proyectos políticos claramente distintos: uno orientado a la continuidad de las políticas sociales y económicas del actual gobierno, y otro que representa el retorno de las corrientes conservadoras vinculadas al bolsonarismo.

La polarización también revela una sociedad dividida por temas como seguridad, pobreza, empleo, corrupción, ambiente y relaciones internacionales.

El resultado final no solo definirá quién dirigirá Brasil, sino que influirá en el equilibrio político regional, en el Mercosur y en la relación del país con sus vecinos latinoamericanos.

La democracia brasileña enfrenta ahora el reto de convertir la competencia electoral en diálogo, respeto institucional y estabilidad nacional.