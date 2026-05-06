Bienvenido Presidente de Israel, Isaac Herzog

Panamá recibe hoy una visita de gran significado diplomático: la llegada del presidente del Estado de Israel, Isaac Herzog. Más allá de su dimensión protocolar, esta visita es la primera que realiza un presidente israelí a Panamá. La misma, representa una oportunidad para destacar la solidez y la profundidad de las relaciones entre el Estado de Israel y la República de Panamá, una amistad basada en valores compartidos y en una historia de apoyo mutuo.

Panamá estuvo entre los países que votaron en 1947 a favor de la creación del Estado de Israel y lo reconoció oficialmente cuando apenas tenía un mes de existencia. Desde entonces, ambos países han construido una relación estable, respetuosa y diversa. Panamá ha sido durante décadas un amigo de Israel en la arena internacional, mientras que Israel considera a Panamá un socio estratégico en América Latina, un país puente entre continentes, culturas y economías.

Uno de los pilares de esta relación ha sido la cooperación para el desarrollo. A lo largo de los años, cientos de profesionales panameños han viajado a Israel para capacitarse en áreas como agricultura, educación, agua, innovación, seguridad, ciberseguridad, medicina y desarrollo comunitario. Muchos de ellos regresaron con herramientas prácticas que hoy benefician a sus comunidades. En el ámbito de la salud, médicos panameños continúan formándose en hospitales líderes de Israel, incorporando conocimientos que fortalecen el sistema sanitario panameño. Este compromiso por la educación y actualización de profesionales panameños, es una de las prioridades para Israel.

La cooperación tecnológica ofrece hoy un potencial aún mayor. Las soluciones israelíes en tratamiento y desalinización de agua, agricultura hidropónica, ciberseguridad, ciudades inteligentes y medicina digital pueden integrarse en los planes nacionales de Panamá, contribuyendo al crecimiento sostenible, a mejores servicios públicos y a una mayor resiliencia nacional. No se trata solo de transferencia de conocimiento, sino de una inversión conjunta en el futuro.

En pocas semanas, ambos países firmarán un acuerdo innovador de cooperación internacional que incorporará al sector privado israelí en proyectos de desarrollo en Panamá, especialmente en educación, agricultura y salud. Este paso refleja una visión moderna de cooperación, basada en alianzas concretas que generan resultados tangibles para los ciudadanos.

La relación bilateral también se fortalece en el ámbito educativo y científico. La reciente visita de la ministra de Educación de Panamá, Lucy Molinar, a Israel abrió nuevas oportunidades de colaboración entre instituciones académicas y universidades, con el objetivo de ampliar horizontes para las nuevas generaciones. Asimismo, la próxima visita de una delegación de SENACYT a Israel permitirá profundizar los vínculos en ciencia, tecnología e innovación.

Otro hito importante en las relaciones bilaterales es el Tratado de Libre Comercio entre Israel y Panamá, que entró en vigor en 2020. Este acuerdo constituye una base para ampliar el comercio, fomentar inversiones recíprocas y generar nuevas oportunidades empresariales. Además, permite a empresas de ambos países operar con mayor facilidad en los mercados, fortalece los vínculos económicos y establece una infraestructura para futuras cooperaciones. Próximamente, una delegación de empresarios israelíes del sector agrícola visitará Panamá, así como empresarios panameños a Israel.

También el vínculo humano es esencial. Los cientos de israelíes que viven en Panamá desde hace décadas contribuyen activamente a su economía y a su desarrollo turístico y empresarial. En lugares como Playa Venao, su iniciativa ha ayudado a impulsar proyectos hoteleros, gastronómicos y deportivos que dinamizan la región.

La visita del presidente Isaac Herzog, simboliza no solo los logros del pasado, sino también la confianza en el futuro. Israel y Panamá están geográficamente distantes, pero comparten una visión común: sociedades dinámicas que creen en la innovación, el emprendimiento y la cooperación internacional.

Juntos, podemos seguir construyendo una relación que genere crecimiento, estabilidad y oportunidades para nuestros pueblos.