Aunque no te conozca aún

«Hola. Sí aún no te conozco, hoy sentí la necesidad de escribirte y decirte cuánto te amo».

Quizás ambos estamos vagando por el mundo en espera que nos volvamos a ver, sí, quizás nuestras almas se tocaron tantas veces que estamos en espera de tomarnos de la mano y darnos ese abrazo pendiente.

Me emociona saber que estás ahí, en algún rincón donde podamos retomar esas viejas pláticas y saber que ha sido de tu vida en todo este tiempo.

No puedo mentirte, en esta vida he estado con algunas mujeres, tratando de llenar espacios vacíos en mi corazón, pero jamás me he entregado por completo. Estoy pacientemente en espera de nuestro encuentro.

Siempre me sentiré un hombre afortunado a tu lado, conquistando junto el mundo... con tu sonrisa, tu mirada y con nuestra alegría.

Sé que nuestras vidas han sido algo complicadas, pero estoy seguro de que las cosas pasan por algo, llegó el momento de celebrar y con certeza saber que lo mejor está por venir.

Quiero darte todo el amor que otros te quedaron debiendo, a partir de hoy tendremos mucho tiempo y muchas noches por estar.

Solo quería que supieras que donde quieras que estés, mi corazón te seguirá amando con mucha emoción, esta y mil vidas más.

* Docente.