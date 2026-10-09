Asia inspira modernización, inversión y sostenibilidad para Panamá

La gira presidencial de José Raúl Mulino por Singapur y Vietnam representa una oportunidad estratégica para que Panamá conozca experiencias exitosas de desarrollo, logística e innovación.

Singapur es reconocido internacionalmente por la eficiencia de sus puertos, el uso de tecnología y la automatización de procesos, aspectos que pueden aportar ideas valiosas para fortalecer el sistema portuario panameño y consolidar al país como centro logístico regional.

La revisión de modelos de automatización portuaria puede traducirse en mayor rapidez en el manejo de carga, reducción de costos, mejor control aduanero y aumento de la competitividad. Sin embargo, esta modernización debe ir acompañada de capacitación laboral, protección del empleo y normas claras que garanticen beneficios para los trabajadores panameños.

Además, las conversaciones sobre cooperación legal y créditos de carbono demuestran que la gira no se limita al comercio. Panamá puede fortalecer mecanismos jurídicos, atraer inversiones sostenibles y aprovechar su riqueza forestal como una herramienta de desarrollo ambiental y económico. Los créditos de carbono pueden generar recursos para conservar bosques y comunidades, siempre que existan transparencia, supervisión estatal y una distribución justa de los beneficios.

Esta misión internacional debe convertirse en resultados concretos: tecnología, empleo, inversión responsable y desarrollo sostenible para Panamá.