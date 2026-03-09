Arias destaca ferias comerciales en el país

Redacción | El presidente de la Cámara de Comercio Industrias y Agricultores de Panamá (CCIAP), Juan Arias, destacó que “Panamá es un país construido por el trabajo y la determinación de su gente.

Un país que, a lo largo de su historia, ha sabido abrirse al mundo sin perder de vista lo más importante: generar oportunidades para quienes viven aquí”.

En el espacio de opinión semanal del gremio, denominado ‘La Cámara Opina’, Arias señaló que “Panamá recibirá delegaciones empresariales, compradores internacionales, inversionistas, emprendedores en crecimiento y representantes de distintos sectores productivos que participarán en Expocomer, y varias expos durante esta semana.