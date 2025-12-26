Alimentación en las fiestas, tenga cuidado

Para esta época de fiestas decembrinas, es importante cuidar lo que comemos para evitar pasar un mal momento o futuras y costosas dolencias.

La abundancia de alimentos que se pueden disfrutar en estas fechas, con familiares, amigos y en diversos eventos a los que somos invitados, nos puede llevar a pensar que no pasará nada si probamos un poquito, pero nos puede salir sumamente caro ese desliz. La mala refrigeración de los alimentos, la preparación o un estómago sensible pueden ser el detonante de una enfermedad que nos lleve directo al cuarto de urgencia por intoxicación. Es mejor prevenir que lamentar.

Si usted sufre de alguna dolencia que le impide consumir determinados alimentos, no se arriesgue, no se deje llevar por la tentación, porque va a ser perjudicial para su salud. Si es de aquellas personas a quienes determinados alimentos les caen mal, tome las precauciones debidas y no esté picando en cada plato o comiendo todo lo que le dan, porque puede ser contraproducente. Es importante fijarnos en las condiciones de salubridad al momento de acudir a los locales o consumir ciertos alimentos y tratar de ser lo más cuidadoso posible al momento de preparar, servir y guardar las comidas, sobre todo las carnes y ensaladas. * La autora es periodista.