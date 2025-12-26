Abogados con IA son los que sobrevivirán

La profesión de abogado está enfrentando una ruptura estructural. Y, como suele ocurrir en estos momentos, no todos cruzarán al otro lado. El nuevo estándar de competencia profesional ya no se mide solo por el dominio del derecho, sino por la capacidad de amplificarlo con inteligencia artificial (IA). Persistir en tareas manuales que hoy son automatizables no será visto como prudencia, sino como una debilidad competitiva.

La IA, además, ha dejado de ser una simple herramienta de automatización. Su verdadero valor emerge cuando se convierte en un socio de pensamiento. Un espacio para contrastar argumentos, explorar escenarios, detectar patrones y elevar la calidad estratégica del criterio jurídico. Usarla solo como buscador es desperdiciar capital intelectual.

Esta realidad está fragmentando el mercado legal. Las firmas con capacidades tecnológicas avanzadas ganan eficiencia, reducen costos y atraen a clientes más exigentes. Las demás quedan expuestas a una lenta, pero segura, irrelevancia profesional y comercial. En algunos países, el poder judicial avanza en esta dirección.

Quien litigue sin comprender este nuevo entorno competirá en desventaja estructural. Finalmente, surge una nueva frontera profesional: la gobernanza de la IA. No basta con conocer la ley, hay que entender datos, riesgos algorítmicos y responsabilidad. Esto no es una moda, es un cambio radical en la profesión. El abogado que sobrevivirá será el que sepa validar, decidir y liderar.

* El autor es consultor en Transformación Digital.