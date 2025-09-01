A estas alturas, ya huele al aroma de Navidad

Al concluir el mes de agosto se entra en la recta final 2025, con 90 días que restan para que los panameños se vuelquen a la compra del árbol navideño, pavo, jamón, tamales, la pierna de cerdo y los regalos.

También se planifica cambiar los viejos muebles por unos nuevos o decorar y pintar la casa, lo cual forma parte de una tradición para las buenas vibras en el hogar.

El panameño se las ingenia para no dejar pasar estas festividades de fin de año y celebrar dentro de su presupuesto, esta fiesta como dice el refrán, si hay miseria que no se note!.

El aroma a pino del árbol de Navidad impregna los hogares panameños y eso, no puede faltar. Otro componente es el olor al asado del pavo, pierna o Jamón es parte de ese ambiente navideño. Donde las amas de casa demuestran su talento.

Estas tradiciones se han traspasado de generación en generación. Ya en el mes noviembre algunas cooperativas empiezan a entregar los ahorros navideños, seguidas por los bancos los primeros días de Diciembre, para esas compras e inversión necesaria.

Los encuentros familiares, de amigos y compañeros de trabajo en que se intercambian regalos es parte de la alegría navideña.

Bueno, al entrar en el mes de septiembre el panameño se enfoca en estas fiestas de fin de año y busca orientación espiritual para el nuevo año venidero.