Italia descarta participar en la "Junta de Paz" de Trump por razones constitucionales

El jefe de la diplomacia italiana, Antonio Tajani, descartó definitivamente la participación de Italia en la "Junta de Paz", propuesta y liderada por el presidente estadounidense Donald Trump, debido a problemas constitucionales "insuperables".

Esta entidad fue concebida inicialmente para supervisar la tregua en Gaza y la reconstrucción del territorio palestino, pero se transformó en un organismo destinado a trabajar en la resolución de conflictos en el mundo.

La Constitución italiana no permite que el país se una a una organización dirigida por un solo líder.

"No podemos participar en la 'Junta de Paz' porque existe un límite constitucional. Seguimos dispuestos a debatir iniciativas relacionadas con la paz. Estamos listos para aportar nuestro granito de arena en Gaza y también en la formación de la policía", declaró Tajani.

Se refirió a "un obstáculo insuperable desde el punto de vista jurídico" tras un encuentro con el vicepresidente estadounidense JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio, durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos Milán Cortina.

Hace dos semanas la jefa del gobierno ultraconservador italiano, Giorgia Meloni, ya había señalado que "la configuración actual" de este consejo "plantea objetivamente problemas, especialmente de carácter constitucional".

Otros aliados de Estados Unidos, como Francia y Reino Unido, también expresaron dudas sobre esta "Junta de Paz".