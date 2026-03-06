Viceministra Lilibeth Cárdenas pasa a ocupar la dirección de la Senniaf

El presidente de la República, José Raúl Mulino, designó a la abogada Lilibeth Cárdenas Chanis a la dirección de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf).

Cárdenas, quien a la fecha fungía como viceministra de la Mujer, tiene experiencia relacionada con el tema acorde a la designación, luego de laborar en el Ministerio Público como funcionaria de Instrucción Sumarial en Delitos Contra el Orden Jurídico Familiar y el Estado Civil (violencia doméstica y maltrato al menor).

La designada tiene amplio conocimiento de leyes internacionales y panameñas, además fue vicecónsul en Miami, Estados Unidos; y asesora legal de la Caja de Seguro Social.

Es licenciada en Derecho y Ciencia Políticas, magister en Derecho Internacional y Derechos Humanos, y posee un diplomado en Sistema Penal Acusatorio.