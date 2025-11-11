Valdés Carrasquilla se defiende y asegura que fue él quien denunció las anomalías

En medio de cuestionamientos y la reapertura de investigaciones, Héctor Valdés Carrasquilla defendió su administración como alcalde de San Miguelito mediante un comunicado público en el que sostiene que fue el primero en detectar y reportar las irregularidades administrativas que hoy son materia de investigación del Ministerio Público.

El exfuncionario explicó que, al conocer los hechos, ordenó una auditoría, procedió a destituir a la funcionaria señalada y presentó una denuncia formal ante la Fiscalía desde 2022. Subrayó que cumplió con sus obligaciones legales para salvaguardar los recursos del Estado.

Valdés Carrasquilla insistió en que los registros institucionales sustentan su versión: “La verdad ya está escrita en los hechos”. Agregó que ahora la responsabilidad recae en el Ministerio Público, entidad a la que dijo estar dispuesto a apoyar “como siempre” para esclarecer plenamente el caso.