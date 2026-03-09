Vacunación en Panamá sigue activa tras decisión sobre vacunas en EE.UU.

La suspensión de la obligatoriedad de algunas vacunas en Estados Unidos no es vinculante con Panamá ni trastoca el esquema de vacunas nacional, confirmó la coordinadora del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), Itzel de Hewitt.

“Cada país es soberano en tomar decisiones en materia de salud pública. Tenemos un esquema con 25 vacunas”, dijo la coordinadora del PAI... Nosotros continuamos la vacunación, la Comisión Nacional Asesora de Prácticas de Inmunización ha dado su visto bueno”.

Añadió que, “todas las vacunas que ellos eliminaron las tenemos en el esquema. También quitaron la vacuna de Covid, que fue la que eliminó la pandemia a nivel internacional”.