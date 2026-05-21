Uso de motocicletas, nueva modalidad en los crímenes

Las autoridades han alertado sobre una nueva modalidad delictiva que se está fortaleciendo en distintos sectores de la capital, como el uso de motocicletas para cometer robos y otros actos delincuenciales.

El subcomisionado David Arroyo, de la Policía Nacional de Panamá, indicó que “los delincuentes están utilizando motocicletas como herramienta principal para ejecutar hechos delictivos, aprovechando la rapidez de desplazamiento y la facilidad de escape que ofrecen estos vehículos”.

Según explicó el oficial, esta modalidad se registra con mayor frecuencia en áreas urbanas, donde los antisociales actúan de manera rápida para sorprender a las víctimas y huir antes de la llegada de las unidades policiales.

De acuerdo con datos del Ministerio Público, los sectores donde más se han reportado casos relacionados con este tipo de delitos son Betania, Juan Díaz, Pueblo Nuevo, Parque Lefevre y Panamá Norte.

Reglamento del uso de motocicletas

El uso de motocicletas en Panamá está regulado por el Reglamento de Tránsito, establecido en la Ley 42 de 2007, y por la Resolución N.° 973 de 2013 de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre. Entre las principales obligaciones para los motociclistas se encuentran portar licencia de conducir vigente correspondiente al tipo de motocicleta y mantener el registro del vehículo al día. Además, las normas prohíben circular sobre aceras y áreas peatonales, sujetarse de otros vehículos en marcha y realizar maniobras peligrosas como zigzaguear entre carriles.