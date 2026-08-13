Universidad de Panamá supera los 10 mil diplomas digitales emitidos con el sistema SIREDE

La Universidad de Panamá informó que, hasta julio de 2026, ha emitido 10 mil 530 diplomas digitales. En este sentido, el secretario general de la institución, magíster Ricardo Parker, destacó que “la implementación del Sistema de Revisión y Emisión de Diplomas Electrónicos (SIREDE) se ha convertido en una de las principales innovaciones de la institución durante este año”.

Asimismo, Parker explicó que, desde la puesta en marcha del SIREDE a finales de marzo, la Universidad de Panamá ha emitido 7 mil 515 diplomas digitales. Esta cifra se suma a los más de 2 mil 500 diplomas expedidos durante enero y febrero mediante el sistema anterior.

Por su parte, la Universidad de Panamá señaló que la incorporación del nuevo sistema también ha permitido reducir los tiempos de emisión. Mientras anteriormente el trámite podía demorar alrededor de 45 días, con el SIREDE el proceso se completa en 30 días o menos, lo que agiliza la entrega de los títulos a los graduandos.

En cuanto a su funcionamiento, el SIREDE, desarrollado por la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones (DITIC), permite emitir títulos universitarios con firma electrónica certificada y código QR de autenticidad. De esta manera, las instituciones, empresas y empleadores pueden verificar los documentos de forma rápida y segura en línea.

De igual manera, el sistema incorpora un modelo de gestión integrada que automatiza la comprobación de los requisitos previos para la graduación, entre ellos los documentos de paz y salvos, el cumplimiento de las horas de labor social y la certificación de inglés.

Finalmente, otra de las ventajas del SIREDE es que los graduandos pueden ingresar al portal oficial del sistema para acceder y descargar sus diplomas digitales, sin depender de la entrega, traslado y conservación de documentos físicos.