Nacionales

Universidad de Panamá entrega los diplomas de Doctor en Medicina a 83 miembros de la Promoción MED 18

Universidad de Panamá entrega los diplomas de Doctor en Medicina a 83 miembros de la Promoción MED 18
Universidad de Panamá entrega los diplomas de Doctor en Medicina a 83 miembros de la Promoción MED 18
Redacción Web
06 de septiembre de 2025

Un total de 83 nuevos médicos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá recibieron esta semana su título en una ceremonia de graduación.

El ministro de Salud encargado, Manuel Zambrano, participó en el acto, donde expresó algún discurso.

“Queridos graduandos, al ejercer como médicos deben: ser éticos, siempre, aun cuando nadie esté mirando; empáticos y humanos, reconociendo la dignidad en cada paciente; mantenerse actualizados con los avances científicos y tecnológicos; comunicarse claramente y con sencillez, en un lenguaje que todos comprendan; promover activamente la salud, no solo curar, y responder con compromiso a los problemas de salud de nuestra población”, dijo Zambrano.

Instagram

Alfonso Cubilla Saldaña obtuvo el puntaje más alto del examen de certificación entre más de 600 estudiantes y que todos los graduandos aprobaron el examen de certificación básica en medicina, reflejando la excelencia académica de la Promoción MED18.

Esta escuela de medicina ha graduado 6,140 en sus 74 años de trayectoria.

Participaron en esta graduación el ministro de salud encargado, Manuel Zambrano; Vicerrector de Investigación y Postgrado en representación del Dr. Eduardo Flores Castro, Rector de la Universidad de Panamá, Jaime Gutiérrez; Secretario General de la Universidad de Panamá, Ricardo Parker; Decana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, Oris Lam de Calvo; Vicedecano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, Américo Lombardo; Directora de la Escuela de Medicina.

Tags:
Universidad de Panamá
|
Medicina
|
graduados
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR