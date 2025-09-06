Universidad de Panamá entrega los diplomas de Doctor en Medicina a 83 miembros de la Promoción MED 18

Alfonso Cubilla Saldaña obtuvo el puntaje más alto del examen de certificación entre más de 600 estudiantes y que todos los graduandos aprobaron el examen de certificación básica en medicina, reflejando la excelencia académica de la Promoción MED18.Esta escuela de medicina ha graduado 6,140 en sus 74 años de trayectoria.Participaron en esta graduación el ministro de salud encargado, Manuel Zambrano; Vicerrector de Investigación y Postgrado en representación del Dr. Eduardo Flores Castro, Rector de la Universidad de Panamá, Jaime Gutiérrez; Secretario General de la Universidad de Panamá, Ricardo Parker; Decana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, Oris Lam de Calvo; Vicedecano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, Américo Lombardo; Directora de la Escuela de Medicina.