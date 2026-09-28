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UNACHI retoma gestión por $7.7 millones para pagos adeudados

Tras 45 días sin cobrar, el personal de la Unachi sigue sin noticias de sus salarios; hoy se reunirá el rector Absel Navarro con la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para dar seguimiento al traslado de una partida

UNACHI retoma gestión por $7.7 millones para pagos adeudados
Cortesía | Docentes y administrativos en una manifestación.
UNACHI retoma gestión por $7.7 millones para pagos adeudados
UNACHI retoma gestión por $7.7 millones para pagos adeudados
ML | Los decanos y directores.
Amilkar Rodriguez
28 de septiembre de 2026

El rector de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), Absel Navarro, acudirá este lunes a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para retomar el proceso de traslado de una partida por $7.7 millones, destinada a atender parte de las obligaciones salariales pendientes con los colaboradores de la institución.

Navarro afirmó que “la universidad ha gestionado de manera continua ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el traslado de una partida presupuestaria que permita garantizar el pago de las tres quincenas pendientes al personal docente y administrativo”.

El rector tenía previsto asistir a la Comisión de Presupuesto el pasado jueves 24 de septiembre, sin embargo, según señaló en un comunicado, no recibió la convocatoria ni una notificación oficial para presentarse ante la instancia legislativa.

En tanto Katherine Santamaría, vocera de los funcionarios de la Unachi, indicó que: “La preocupación es grande, ya que el rector nos había anunciado a través de un comunicado oficial que el traslado de partida iba a ser de alrededor de $30 millones y hoy, en la vista presupuestaria, vimos que solamente es de $7.7 millones. Eso realmente no cubre la vigencia hasta diciembre”.

Sin embargo, Siomy Wong, director de Planificación de la UNACHI, explicó que “inicialmente se había identificado un déficit presupuestario cercano a los $30 millones”. No obstante, indicó que la asignación de estos recursos está sujeta a una serie de medidas que debe adoptar la universidad, entre ellas, la restricción del gasto.

Sobre el resto del dinero para cubrir el presupuesto de este año, Wong señaló que: “Nos han comunicado que hay que seguir gestionando el restante déficit, que ronda alrededor de 22 millones de balboas. Tenemos toda la disposición y contamos con todo el apoyo que nos ha planteado el ministerio de seguir buscando los recursos para culminar el 2026”.

45
Días aproximadamente tienen sin cobrar en la Unachi
En las últimas semanas, docentes de la Unachi han realizado distintas acciones de protesta para exigir sus pagos

“Aunque el monto proyectado para garantizar la operación completa del resto del año alcanzaba los $30 millones de dólares, el MEF ha manifestado su disposición de continuar identificando las fuentes financieras necesarias para atender de forma progresiva las necesidades”.

Decanos y directores se reúnen

ml | Los once decanos y tres directores de centros regionales de la UNACHI se reunieron para abordar la crisis que atraviesa la institución. Ante los rumores de que un grupo de decanos estaría en desacuerdo con las decisiones adoptadas por el rector, Kilmara Castrellón, decana de la Facultad de Administración de Empresas, subrayó que los decanos no están en contra de la administración.

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