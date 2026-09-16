Unachi presentará ajustes financieros ante el ejecutivo

El rector de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), Absel Navarro, se reunirá hoy con autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y de la Contraloría General de la República para presentar una serie de propuestas dirigidas al Ejecutivo y explicar los ajustes que la institución contempla para alcanzar un equilibrio financiero.

La reunión se produce en medio de la crisis económica que atraviesa la casa de estudios superiores, situación que se agudizó desde mayo, cuando comenzaron a registrarse retrasos en el pago de la planilla de sus colaboradores.

Entre las medidas que estarían siendo evaluadas se encuentra el pago de la prima de antigüedad y un bono de retiro para profesores de 75 años o más que deseen acogerse a la jubilación. De acuerdo con Navarro, esta alternativa permitiría reducir el gasto destinado al pago de salarios y tendría un impacto favorable de entre $10 millones y $11 millones anuales en el presupuesto universitario.

El rector señaló que estas acciones forman parte de un proceso de revisión de las finanzas de la institución, con el objetivo de identificar mecanismos que permitan reducir el gasto y garantizar la sostenibilidad económica de la universidad.

Por su parte, el asesor legal de la institución, Amílcar Fuentes, recalcó que las medidas que sean presentadas ante las autoridades deberán ajustarse al marco legal vigente.

El funcionario agregó que “especialistas en materia financiera trabajaron en la elaboración de diferentes mecanismos que permitan presentar un plan acorde con la realidad económica de la universidad”.