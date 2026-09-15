Fluminense baja a Platense y está en semis de la Libertadores, que sigue a ritmo de samba

El Fluminense se transformó en el primer semifinalista de la Copa Libertadores 2026 al vencer con un global de 3-2 al sorprendente Platense, pese a caer por 2-1 este martes en la revancha en Argentina, y Brasil sigue en carrera por acaparar la definición del torneo continental.

Guido Mainero (30') y Bruno Sepúlveda (45+2') anotaron para Platense y el uruguayo Agustín Canobbio (57') marcó el descuento del Flu que se transformó en la clasificación para el once carioca.

Campeón de la Libertadores en 2023, Fluminense espera por el ganador del cruce entre Palmeiras y Liga de Quito, que se decidirá el miércoles en la capital ecuatoriana tras la victoria 1-0 de los paulistas en la ida.

Platense se despidió con la frente en alto gracias a una actuación memorable en su debut absoluto en el torneo continental.

Bajo la conducción de Martín Palermo, goleador histórico de Boca Juniors, el Calamar luchó hasta el final.

"Sentimos dolor por cómo se dio, porque demostramos que estábamos a la altura. Teníamos una ilusión muy grande, y habíamos logrado algo importante en el primer tiempo. Sabíamos que era muy difícil, ante un rival de mucho poder, de jerarquía, pero se nos escapó", señaló Mainero, al borde del llanto tras la eliminación.

- Deyverson y la altura, rivales de Palmeiras -

El subcampeón Palmeiras se topará el miércoles con un viejo conocido, el delantero Deyverson.

El controvertido delantero fue el gran fichaje de Liga de Quito, el equipo que intentará aprovechar la altitud de su ciudad (2.850 msnm) para seguir en carrera en el torneo.

Deyverson (8 goles en 39 juegos de todas las competencias) perdió el puesto con Michael Estrada y la prensa local asegura que no continuará en el club en 2027.

El brasileño jugó los últimos minutos de la caída 1-0 en Sao Paulo, donde fue aplaudido por la torcida palmeirense. Es recordado por haber marcado el gol ante Flamengo que dio a Palmeiras el título de la Libertadores 2021.

"Nadie discute las cualidades que él tiene", dijo el lateral uruguayo del Verdão, Joaquín Piquerez, a ESPN. "Ojalá que él aún no se haya adaptado 100% a jugar en la altura y sufra un poco".

Los Albos recibirán a uno de los máximos favoritos al cetro, que además está sumergido en una pelea descarnada con Flamengo por el Brasileirão.

Fluminense espera al vencedor y espera poder pasar a la final del 28 de noviembre en Montevideo.

- Duelo de gigantes coperos -

Un empate 1-1 en la ida en La Plata dejó a Corinthians en buena posición en la serie ante Estudiantes. Pero el Pincha es un hueso duro de roer.

Con Memphis Depay a la cabeza, el Timão tendrá en Sao Paulo el miércoles la chance de volver a semifinales y seguir en carrera por una corona que ganó por única vez en 2012.

La tarea no es sencilla, Estudiantes también quiere seguir en carrera por su pentacampeonato en el máximo torneo continental.

Con el uruguayo Fernando Muslera en el arco, los dirigidos por el también charrúa Alexander Medina, intentarán cerrar su arco y darle juego a Joaquín Correa en ataque. El delantero retornó al equipo que lo formó tras un paso sin gloria por el fútbol brasileño.

El vencedor chocará en semifinales con Flamengo o Independiente del Valle.

- Flamengo, un campeón con estrella -

A paso firme, el Flamengo transitó sin sobresaltos el arranque de sus cuartos de final ante Independiente del Valle. El Matagigantes mordió el polvo en la altura de la capital ecuatoriana y sufrió una derrota 2-0 que dejó a los dirigidos por el portugués Jardim con pie y medio en las semifinales.

El jueves en el mítico Maracaná (00H30 GMT del viernes), el vigente campeón tendrá la misión de ganar sin gastar demasiada energía, en un tramo de la temporada donde batalla con Palmeiras por la Liga brasileña.

¿Una razón para soñar? El momento estelar del ídolo Bruno Henrique, autor de un tanto en la ida y del gol de la agónica victoria liguera 2-1 ante Corinthians el domingo.

"Estoy aquí para servir al Flamengo, hay que estar a la altura de esta camiseta", dijo el atacante, de 35 años.

El presente y los quilates del tetracampeón de la Libertadores opacan a Del Valle. Sin embargo, el actual líder de la liga ecuatoriana no pierde la esperanza y batallará por meterse entre los cuatro mejores.