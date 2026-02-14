Un aproximado de 52,162 vehículos se desplazaron hacia el interior del país desde las 6:00 p.m. del jueves 12 hasta las 6:00 a.m. de este sábado 14 de febrero, registrándose un intenso movimiento vehicular durante este fin de semana, informó la Policía Nacional (PN).

La Policía Nacional recomienda a los conductores extremar precauciones, respetar los límites de velocidad y mantenerse atentos a la señalización vial para garantizar un viaje seguro durante estos días de alta movilidad.

De acuerdo a fuentes oficiales las provincias más concurridas son Chiriquí y las provincias centrales, debido a las celebraciones de Carnavales, que se extenderán hasta el martes 17 de febrero.

Las festividades combinadas con el fin de semana de San Valentín han provocado un aumento significativo del tránsito en las principales rutas hacia el interior.