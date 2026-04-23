Un año después, el agua en Azuero sigue sin el aval para su consumo

A casi un año de la crisis de agua en la región de Azuero, las autoridades de salud reiteran que el suministro aún no es apto para el consumo humano. El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, confirmó que “continúan los estudios técnicos para determinar las condiciones del agua y garantizar su seguridad, mientras se mantienen las medidas preventivas para la población”.

Ante esta situación, el gobernador de la provincia de Los Santos, Fernando González, destacó que se han logrado avances importantes para mitigar el impacto en las comunidades afectadas. Según explicó, “hay más de 30 pozos rehabilitados que están siendo utilizados para abastecer sectores de Pedasí, Las Tablas, Guararé y La Villa de Los Santos. Estas acciones buscan inyectar agua a la red de distribución y reducir los niveles de preocupación entre los residentes”. En cuanto a la contaminación de los ríos La Villa y Estibaná, González indicó que los niveles han disminuido de manera significativa.

Por su parte, el gobernador de la provincia de Herrera, Elías Corro, señaló que, como parte de las soluciones planteadas, se propuso la instalación de una potabilizadora modular. Este proyecto habría sido gestionado por la administración anterior; sin embargo, hasta el momento no se tiene claridad sobre su estatus. Corro expresó que esta infraestructura representaría una alternativa viable.