UMIP celebra ciclo de conferencias en conmemoración del Día Internacional de la Gente de Mar

Como parte de los eventos conmemorativos del Día Internacional de la Gente de Mar, la Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP) organizó un ciclo de conferencias técnicas bajo el lema establecido este año por la Organización Marítima Internacional (OMI): “Transportando el comercio mundial. Asumiendo los riesgos”.

La jornada reunió a autoridades universitarias, especialistas del sector marítimo, oficiales de la marina mercante, docentes, estudiantes y cadetes, quienes intercambiaron experiencias y conocimientos sobre la evolución de la industria, la seguridad de la navegación, el bienestar de la gente de mar y su papel estratégico en la economía global.

Durante el acto inaugural, el vicerrector académico de la UMIP, Roberto Aparicio Alvear, destacó que esta conmemoración trasciende el reconocimiento a una profesión y representa una oportunidad para reflexionar sobre el futuro de la actividad marítima y la protección de quienes hacen posible el comercio internacional.

“Hoy, la OMI nos invita a reflexionar sobre el futuro, la seguridad y la sostenibilidad a bordo. No celebramos solo un oficio; celebramos un pilar que transporta más del 80 % del comercio global. Sin la gente de mar, el mundo sencillamente se detendría. Los alimentos, las medicinas, la tecnología y la energía que mueven a las naciones no llegarían a su destino”, expresó.

El académico también hizo énfasis en el esfuerzo humano detrás de cada operación marítima y en la necesidad de continuar fortaleciendo las condiciones laborales y el bienestar de quienes desarrollan su carrera en el mar.

“Detrás de cada contenedor que llega a puerto, hay una historia de sacrificio humano. La gente de mar -oficiales, marinos y tripulación- enfrenta meses de aislamiento, distanciados de sus familias, desafiando las condiciones climáticas más adversas en la inmensidad del océano. Por ello, este día es una plataforma crucial para crear conciencia sobre sus derechos y bienestar”, señaló.

Las conferencias abordaron temas relacionados con la seguridad marítima, la innovación tecnológica, la formación profesional y los retos operacionales que enfrenta la industria en un entorno global dinámico y complejo.

Como parte de la celebración, la UMIP también recibió la visita de la Banda del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, cuyos integrantes ofrecieron una presentación musical al estilo brass band de Nueva Orleans, fortaleciendo los lazos de cooperación e intercambio cultural entre ambas instituciones.