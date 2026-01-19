Udelas y una universidad de Colombia firman acuerdo académico

Con el fin de establecer y desarrollar relaciones en conjunto en materia técnica, investigación y educativa, la rectora de la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS), Nicolasa Terreros Barrios, y el rector de la Universidad Santiago de Cali (USC), Carlos Andrés Pérez Galindo, suscribieron un Convenio de Cooperación.

El documento establece mecanismos de colaboración orientados al intercambio de conocimientos, la ejecución de proyectos conjuntos y la capacitación académica, lo que permitirá optimizar los servicios educativos que ofrece la universidad.

Terreros Barrios detalló que el Convenio Marco entre UDELAS y USC busca desarrollar acciones de movilidad académica de corta duración que incluyen pasantías e intercambio académico de docentes, estudiantes, investigadores y personal administrativo. También se impulsará la investigación y extensión, así como acciones fundadas en la proyección social de ambas instituciones. Se facilitará la movilidad de estudiantes de grado y postgrado para su participación en concursos y otras actividades académicas, con el fin de contribuir a la culminación y fortalecimiento de su formación integral.

También se suscribió otro convenio de Cooperación Académica Internacional con Ana Margarita Maier Acosta, decana académica y vicepresidenta de la Escuela Agrícola, para el enriquecimiento de las funciones educativas que desempeñan los profesores. Igualmente, se establece el intercambio de personal académico, de estudiantes, desarrollo de proyectos de investigación e innovación, diseño y organización de cursos, conferencias, simposios, diplomados, programas de formación y actualización, entre otros, que sean de interés y que reporten beneficios académicos, científicos y culturales entre las partes.