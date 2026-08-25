Tribunal Superior de Apelaciones ratifica la detención provisional de Luis Oliva, exdirector de la AIG

Bajo la premisa de que persisten los riesgos procesales que motivaron su captura, el Tribunal Superior de Apelaciones rechazó los recursos de la defensa y confirmó la medida cautelar de prisión preventiva contra Luis Oliva, exadministrador de la Autoridad para la Innovación Gubernamental (AIG).

Patricia Herrera, la fiscal anticorrupción encargada, detalló que los alegatos expuestos por los defensores del exfuncionario ya habían sido evaluados en estrados previos, careciendo de nuevos elementos que pudieran “desvincular o minimizar el riesgo por el cual él se encuentra detenido, de manera que el señor Luis Oliva se mantendrá en prisión preventiva”, destacó Herrera.

Además, aunque la defensa de Oliva solicitó una fianza de 50 mil dólares, el Tribunal evitó entrar en ese debate al constatar que no existían nuevos elementos para justificar un cambio en la medida cautelar.

Paralelamente, el expediente de Oliva, quien dirigió la entidad entre 2019 y 2024 bajo la administración de Laurentino Cortizo, acumula otra causa penal en la que figura como imputado por delitos contra la administración pública, vinculada a presuntas irregularidades en la contratación de la plataforma tecnológica LISTO, utilizada para la dispersión de fondos del Vale Digital, el PASE-U y las becas universales.

Aunque por dicho caso cumplía originalmente con una medida de reporte periódico, las nuevas investigaciones por supuesto enriquecimiento ilícito derivaron en su privación de libertad a inicios de este año.