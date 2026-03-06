Tribunal concede depósito domiciliario al exalcalde de Arraiján, Rollyns Rodríguez

El tribunal de justicia de Panamá ordenó este viernes un cambio en la medida cautelar del exalcalde de Arraiján, Rollyns Rodríguez, quien pasó de detención provisional a la condición de depósito domiciliario. Según informó su abogado defensor, Leonardo Paúl Aparicio, la decisión fue tomada tras una extensa audiencia que inició el día anterior y que, tras un receso decretado por los magistrados, culminó en horas de la mañana de hoy con la revocación de la medida restrictiva de libertad que pesaba sobre el exfuncionario.

El jurista Aparicio explicó que esta resolución responde a una solicitud presentada por la defensa desde el pasado 13 de febrero, la cual finalmente fue acogida por el tribunal al considerar que ya no era necesaria la detención en un centro penitenciario. Con este fallo, Rodríguez deberá permanecer recluido en su residencia particular y tendrá la obligación de notificarse ante las autoridades correspondientes una vez por semana, mientras avanzan las investigaciones pertinentes.

Cabe recordar que el exalcalde se encuentra bajo investigación por la presunta comisión de delitos contra la administración pública, relacionados con irregularidades detectadas durante su gestión en el municipio de Arraiján.

Durante la audiencia, el tribunal fundamentó su decisión en la ausencia de riesgos procesales críticos, determinando que no existe peligro de fuga por parte del exalcalde ni tampoco riesgo de que se produzca una afectación o destrucción de pruebas materiales. De esta manera, las autoridades judiciales optaron por mantener a Rollyns Rodríguez vinculado formalmente al proceso bajo esta medida de control, garantizando su comparecencia ante la justicia sin la necesidad de mantenerlo en prisión preventiva.