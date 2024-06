Tribunal absuelve a representante legal de Petaquilla Gold

El Tribunal de Juicio de la provincia de Coclé decidió absolver a Richar Glen Fifer Carles, representante legal de Petaquilla Gold, S.A, de los cargos formulados en su contra como autor por el delito de retención indebida de cuotas, en perjuicio de la Caja de Seguro Social durante los meses de octubre de 2013 a enero de 2015, por un monto de B/. 3,199,792.60.

“El Ministerio Público planteó la teoría de que el señor Rodrigo Esquivel Klein recibía órdenes de Canadá de Richar Fifer Carles, para no pagar las cuotas obrero patronal, pero no acreditó mediante prueba idónea pericial de informática, forense, correos electrónicos, llamadas telefónicas, captura de conversaciones, análisis de servidores, etc., ni con las pruebas testimoniales que presentó en el juicio demostraron ese valor lógico jurídico científico, que en efecto Esquivel Klein recibido órdenes y, aun así, ante la antijuricidad no cabe causa de justificaciones para Rodrigo Esquivel Klein (siendo abogado o no) sobre orden legítima, por lo que se estaría trastocando la Constitución Política (2004, art. 34)”, se lee en la sentencia 24, emitida el 17 de junio de 2024.

En consecuencia, se levantaron las medidas cautelares personales impuestas en la causa.