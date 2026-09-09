Tres docentes fueron restituidos tras un fallo de la corte

ml | El secretario general de la Asociación Movimiento Gremialista de Educadores de la República de Panamá (Asomogre), Alberto Díaz, informó que tres docentes han sido restituidos en sus cargos dentro del Ministerio de Educación (Meduca), luego de que tribunales de primera instancia admitieran recursos relacionados con la separación de sus puestos y la suspensión de sus salarios.

De acuerdo con Díaz, entre los educadores restituidos se encuentran Benilda González, de Colón; la profesora Dalia Morales, del Colegio Victoriano Lorenzo, en Chiriquí; Dilka Morales, del Instituto Puerto Armuelles; y la profesora Eduarda Mendoza, del Instituto América, en la ciudad de Panamá.

Díaz aclaró que, en el caso de Mendoza, aunque se ordenó su restitución, la docente aún no se ha incorporado al centro educativo.

Sobre si ya los gremios han tenido un acercamiento con el actual ministro de Educación Ventura Vega Osorio, el subsecretario general de la Asociación de Educadores Veragüenses manifestó que “por el momento no ha habido un contacto directo con el ministro todo ha sido por redes sociales, pero sentimos que con el proceder de las restituciones de las educadoras es un buen paso hacia un buen diálogo y entendimiento”.