Treinta y uno condenados por evasión de La Joyita

De las 165 personas aprehendidas tras la evasión de internos en el Centro Penitenciario La Joyita, 159 ya se encuentran formalmente judicializadas, informó la Procuraduría General de la Nación.

Mediante un comunicado, la institución detalló que se registraron cuatro desaprehensiones durante el proceso y dos personas permanecen actualmente pendientes de judicialización.

Durante las diligencias judiciales se han ordenado 128 detenciones provisionales y se ha dictado un total de 31 sentencias condenatorias mediante la validación de acuerdos de pena.

Las sanciones acordadas consisten en 22 condenas de 42 meses de prisión, siete condenas de 36 meses, una condena de 44 meses y otra de 47 meses de privación de libertad.

“Es importante destacar que cada una de estas nuevas penalidades se aplicará de forma sucesiva, sumándose a las condenas que los sentenciados ya se encontraban cumpliendo por los delitos que motivaron su reclusión”, acota la nota.