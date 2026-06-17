Traslado a Coiba genera debates

Un grupo de abogados expresó su preocupación por el respeto al debido proceso en relación con el traslado de personas privadas de libertad hacia la Isla de Coiba, medida aplicada recientemente por las autoridades de seguridad.

Los juristas señalan que “cualquier decisión de este tipo debe ajustarse estrictamente a la ley y respetar las garantías fundamentales de las personas detenidas, especialmente cuando implica cambios en las condiciones de reclusión o el traslado a centros de mayor aislamiento”.

En este contexto, la abogada Holanda Polo afirmó que varios artículos decomisados en distintos centros penitenciarios del país “habrían ingresado de forma legal y con las autorizaciones correspondientes de las autoridades competentes”. Según su versión, estos objetos fueron introducidos bajo los procedimientos establecidos, por lo que cuestionó las acciones adoptadas tras los operativos recientes en las cárceles.

El pronunciamiento surge luego de que el Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) informara el domingo pasado del traslado de 29 reos catalogados como de alta peligrosidad, quienes estaban recluidos en diferentes centros penitenciarios del país.

Los privados de libertad fueron movilizados hacia el centro penal en la estación aeronaval en la Isla de Coiba, en una operación ejecutada bajo estrictas medidas de seguridad y control.

De acuerdo con la entidad, el operativo forma parte de acciones para reforzar la seguridad penitenciaria y reducir los riesgos dentro del sistema carcelario.

El caso ha abierto un debate entre sectores jurídicos y autoridades.