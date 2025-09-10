Transportistas protestan con caravana contra proyecto de ley que modificaría la ley de transporte

Este miércoles, 10 de septiembre, grupos de transportistas realizan una protesta con caravana hacia los predios de la Asamblea Nacional, por la posible discusión de un proyecto de ley para modificar la Ley del transporte, y cambiar el manejo de las prestatarias sobre los certificados de operación y los cupos de taxi.

Omar López, dirigente transportista, indicó que “existen dos iniciativas legislativas donde quieren eliminar supuestamente el artículo 18 de la Ley 14, con lo cual automáticamente desaparecería el trasporte público a nivel nacional y le darían entrada a las plataformas que hace tiempo quieren quitarle el negocio a las transportistas”.

El dirigente señaló que “si se quieren realizar modificación a la norma de transporte tienen que consultar a todos los trasportistas e incluso a los usuarios”.

“Nos oponemos a que toquen el artículo 18 de la Ley 14, que nos da el privilegio a nosotros a aspirar por un contrato de concesión”, añadió López.

El pasado lunes, 8 de septiembre, el diputado Neftalí Zamora, presentó un anteproyecto de ley, que libera las concesiones de transporte público terrestre de pasajeros.