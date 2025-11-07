$!Trabajo infantil persiste en distintos puntos del país

El trabajo infantil continúa siendo una realidad en distintos puntos del país, especialmente en los semáforos, restaurantes, paradas de buses y zonas rurales, donde menores de edad son vistos realizando labores que vulneran sus derechos fundamentales.

Bryan Torres, del Departamento de Protección contra el Abuso y la Violencia de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), explicó que como autoridad especializada en los derechos de los niños “hemos venido desarrollando acciones concretas para prevenir y erradicar el trabajo infantil”. Detalló que, en conjunto con el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) y el Servicio de la Policía de la Niñez y la Adolescencia, realizan recorridos de identificación de trabajo infantil en distintos puntos del país.

Por su parte, la diputada Alexandra Brenes señaló que las áreas donde se registra con mayor frecuencia esta problemática son la Comarca Ngäbe Buglé y la provincia de Panamá, donde muchos menores laboran en condiciones inadecuadas.

En tanto, Lina Montenegro, directora contra el trabajo infantil del Mitradel, destacó que la institución mantiene un enfoque de trabajo de campo a través de recorridos, capacitaciones y sensibilizaciones en todo el país. “Tenemos alrededor de 280 actividades que hemos realizado para mitigar el problema”, enfatizó.

Asimismo, la viceministra del Mitradel, Ana Soberón, agregó que “ningún argumento económico o cultural justifica la explotación infantil” y subrayó que ninguna economía, sistema o costumbre puede estar por encima de la dignidad de la infancia.