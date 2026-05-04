Toque de queda en San Miguelito: 115 adultos detenidos en tres días

A tres días de implementarse el toque de queda en los corregimientos Belisario Frías y Arnulfo Arias, en el distrito de San Miguelito, se han capturado 115 adultos y detectado a 10 menores de edad durante los operativos realizados en la zona, incumpliendo con el Decreto Alcaldicio 06, confirmaron de la Policía Nacional (PN).

Según el reporte policial, entre las personas adultas se aprehendió a un hombre de 33 años, a quien se le decomisó un arma de fuego tras ser sorprendido en un “parking” clandestino detectado por unidades policiales mediante el uso de dron en el sector H, corregimiento Belisario Frías.

De acuerdo con las autoridades, los aprehendidos que no justificaron su presencia en las calles y veredas, en el horario establecido, fueron conducidos a órdenes de las autoridades correspondientes. En tanto, los menores de edad fueron puestos en custodia del Servicio de Policía de Niñez y Adolescencia para los trámites en estos casos, velando por su seguridad y bienestar.